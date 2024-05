PREZZO MINIMO STORICO su DualSense Charging Station (PS5)

Hai appena comprato la tua PS5 Slim in sconto e approfittato dell’offerta su DualSense per poter giocare in compagnia dei tuoi parenti o amici? Approfitta anche del prezzo minimo storico proposto oggi da Amazon sulla Charging Station, l’accessorio ufficiale Sony che ti permette di ricaricare due controller in contemporanea.

Forte sconto per DualSense Charging Station

L’energia è trasferita all’interno delle batterie in dotazione ai joypad con grande velocità. È comoda da utilizzare, grazie al design click-in studiato per semplificare l’operazione e per renderla resistente nel tempo. Un altro grande vantaggio è quello legato al fatto di non dover occupare le porte USB sulla console. Altre informazioni e dettagli sulle specifiche tecniche sono consultabili nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare DualSense Charging Station per PlayStation 5 al prezzo minimo storico, grazie allo sconto del 33% applicato in automatico: oggi la paghi solo 19,99 euro (invece di 29,99 euro come da listino ufficiale Sony). Amazon si occupa di vendita e spedizione con la consegna gratuita assicurata entro domani per chi effettua l’ordine ora ed è in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Giù anche il prezzo della base verticale per PS5 Slim

È in offerta anche la base verticale per la nuova PS5 Slim. L’accessorio, lo ricordiamo, non è più incluso nella confezione della console come avveniva invece per il modello originale, una decisione che ha fatto storcere il naso a molti. La riduzione del prezzo di oggi la propone a 22,99 euro invece di 29,99 euro.

E, visto che siamo in tema, ecco le offerte migliori di oggi sui giochi PlayStation 5: Hogwarts Legacy a -37%, Cyberpunk 2077 (Ultimate Edition) a -26%, Elden Ring a -37%, Prince of Persia The Lost Crown a -30% e WWE 2K24 a -24%.