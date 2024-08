Ecco il PREZZO MINIMO STORICO per la microSD Lexar da 1 TB

Vale la pena segnalare l’offerta a tempo su Amazon che, in questo momento, taglia al minimo storico il prezzo della microSD da 1 TB di Lexar. È la soluzione ideale per acquisire foto e video, effettuare il backup dei file e spostare velocemente grandi quantità di dati. Con un voto medio pari a 4,7 stelle su 5 assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è resa un must have da questa occasione.

Lexar, l’offerta su Amazon per la microSD da 1 TB

Le prestazioni sono al top della gamma (classe V30, A2): si arriva alla velocità di 160 MB/s nel trasferimento dati per quanto riguarda la fase di lettura e a 120 MB/s in scrittura, così da ridurre al minimo le attese. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi in circolazione dotati dello slot ovvero smartphone, tablet, videocamere, fotocamere, action cam, droni, sistemi per la sorveglianza della casa, computer, lettori multimediali e così via. Per saperne di più, puoi visitare la pagina dedicata, dove trovi tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche, delle caratteristiche e della funzionalità supportate.

Il forte sconto di oggi ti permette di acquistare la microSD da 1 TB di Lexar al prezzo finale di 81 euro, con un grande risparmio in confronto a quanto previsto dal listino ufficiale. È al suo minino storico. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Decidendo di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon, attraverso la rete logistica dell’e-commerce.