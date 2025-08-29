Prezzo shock su eBay per il motorola edge 60: acquistalo ora!

Una delle più interessanti promozioni su eBay è disponibile in quantità limitata proprio adesso. A un prezzo shock trovi il fantastico motorola edge 60. Questo smartphone è in grado di sorprendere anche l’utente più esigente grazie alle sue caratteristiche tecniche interessanti e ai 256GB di ROM abbondanti. Acquistalo ora a soli 242,90 euro, invece di 399,90 euro.

Con un ottimo 39% di sconto, questo telefono è tuo su eBay. Devi però essere veloce se non vuoi perderti questa promozione. Infatti, sono tantissimi gli utenti che stanno approfittando dell’ottimo rapporto qualità-prezzo per questo dispositivo. Insomma, fai l’affare del giorno prima che sia troppo tardi.

La consegna gratuita è inclusa con eBay, così come la Garanzia Cliente eBay che ti permette di avere un rimborso totale se non ricevi l’oggetto. Inoltre, con PayPal e Klarna oggi è ancora più facile pagare un po’ alla volta. Si tratta infatti di un sistema che divide automaticamente l’importo dell’ordine in tre rate a tasso zero.

motorola edge 60: 4 fotocamere, design accattivante e chipset potente

Tutto fa pensare a un mediogamma decisamente avanzato con il motorola edge 60. Le 4 fotocamere professionali assicurano scatti e riprese da regista. Ogni momento diventerà un ricordo da conservare gelosamente nel tuo album fotografico dello smartphone che, con 256GB di spazio di archiviazione, non si esaurirà mai. E ti costa solo 242,90 euro su eBay!

Il suo design accattivante lo rende piacevole alla vista e al tatto. Dentro trovi anche Moto AI, funzionalità di intelligenza artificiale in grado di migliorare la tua vita nell’interazione con il tuo smartphone. Il display è il più nitido di sempre, pronto a trasmettere i colori proprio come te li immagini.

Con la batteria da 5200 mAh e la ricarica TurboPower da 68W hai un giorno di autonomia in soli 8 minuti di ricarica. Perfetto! Mettilo in carrello a soli 242,90 euro, invece di 399,90 euro.