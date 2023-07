Due custodie impermeabili per smartphone a prezzo stracciato

È tempo di vacanze, finalmente: che la destinazione sia una spiaggia, un albergo con piscina o la montagna dove trascorrere giornate immersi nella natura, una custodia impermeabile per smartphone può rivelarsi il migliore compagno di viaggio. Oggi segnaliamo l’offerta su Amazon che permette di acquistarne due in sconto a prezzo stracciato. Sono una bianca e una nera, così da poterle facilmente distinguere.

Parti sicuro con queste custodie impermeabili per smartphone

È studiata per tutti i touchscreen, ha il collarino incluso e impiega materiali che la rendono resistente e durevole nel tempo. La sua chiusura ermetica permette di portare in acqua anche gli smartphone che non hanno la certificazione waterproof, senza timore di poterli danneggiare. Le dimensioni sono adatte a ospitare la maggior parte dei telefoni, come si può vedere anche dall’immagine qui sotto: per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

L’offerta di oggi propone due custodie impermeabili per smartphone, una nera e una bianca, al prezzo finale di soli 9,90 euro. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: lo sconto è automatico.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio già entro domani per gli abbonati Prime che effettuano subito l’acquisto.

