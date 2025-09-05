 PREZZO STRACCIATO per il Magic Mouse originale di Apple
Il Magic Mouse originale di Apple è in forte sconto su Amazon: la versione è quella con porta USB-C per la ricarica della batteria.
Un’occasione più unica che rara: lo sconto del 24% su Apple Magic Mouse. A proporlo è Amazon, con un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Di certo farà gola a molti di coloro che hanno un computer o un tablet della mela morsicata e che lo vogliono mettere sulla scrivania.

Offerta a tempo di Amazon su Apple Magic Mouse

È un mouse wireless con base stabile che scivola facilmente sulla scrivania. Dotato di superficie Multi-Touch che permette gesti intuitivi (come scorrere documenti e sfogliare pagine web), vanta una batteria integrata garantisce oltre un mese di autonomia e si ricarica tramite porta USB-C, utilizzando il cavo intrecciato incluso. Si abbina automaticamente al Mac ed è compatibile con macOS 15.1 o successivo oltre che con iPadOS 18.1 o successivo. Le dimensioni sono 2,16 cm in altezza, 5,71 cm in larghezza e 11,35 cm in profondità, il peso si attesta a 99 g. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 24% sul listino ufficiale e acquista la versione USB-C del Magic Mouse di Apple al prezzo di 65 euro invece di 85 euro. Il risparmio è significativo. Non ci sono coupon da attivare o codici da inserire, è tutto automatico. Come anticipato in apertura, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out o scadere da un momento all’altro.

C’è anche la disponibilità immediata con la consegna gratis prevista in meno di 24 ore se lo ordini adesso. Non si passa da intermediari: sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, attraverso la sua rete logistica. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo due settimane dal ricevimento.

Pubblicato il 5 set 2025

