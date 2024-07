PREZZO TAGLIATO per realme 12 Pro+ 5G: smartphone in offerta

realme 12 Pro+ 5G in forte sconto su Amazon è l’offerta che stavi aspettando per cambiare smartphone. È sufficiente uno sguardo per capire che si tratta di un modello in grado di fondere design e prestazioni, con un look ispirato a quello degli orologi premium e una scheda tecnica di alto livello. Approfitta della promozione in corso e risparmia 139 euro rispetto al listino ufficiale.

realme 12 Pro+ 5G: le specifiche dello smartphone in offerta

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata realme UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito le specifiche tecniche principali.

Display curvo da 6,7 pollici con risoluzione 2412×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz;

processore Snapdragon 7s Gen 2;

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel e ottica periscopica, selfie camera frontale da 32 megapixel;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e 5G (Dual SIM);

altoparlanti stereo con Dolby Atmos;

batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 67 W.

Fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione per scoprire tutti gli altri dettagli e i punti di forza in dotazione.

Puoi acquistare lo smartphone realme 12 Pro+ 5G, nella configurazione descritta, al prezzo finale di 410 euro invece di 549 euro come da listino ufficiale. La colorazione è Submarine Blue, quella visibile in queste immagini. È in offerta anche quella Navigator Biege, a soli 4 euro in più.

La massima affidabilità per quanto riguarda vendita e spedizione è garantita da Amazon, che si occupa direttamente di entrambe. Inoltre, l’e-commerce assicura la consegna gratuita a domicilio già entro domani se confermi l’ordine in questo momento.