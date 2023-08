Prima giornata Serie A 2023-2024: calendario partite DAZN

Per gli appassionati di calcio il mese di agosto è un periodo di grande attesa e emozione. La Serie A sta per tornare con la stagione 2023-2024, e la prima giornata del campionato promette spettacolo e tante sorprese.

Ecco il calendario delle partite in programma e gli orari da segnare sul tuo calendario. Ricordati che tutte le partite saranno in diretta streaming su DAZN.

Prima giornata Serie A 2023-2024: il calendario delle partite su DAZN

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 : Empoli-Hellas Verona

: Empoli-Hellas Verona Ore 18.30 : Frosinone-Napoli

: Frosinone-Napoli Ore 20.45 : Genoa-Fiorentina

: Genoa-Fiorentina Ore 20.45: Inter-Monza

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 : Roma-Salernitana

: Roma-Salernitana Ore 18.30 : Sassuolo-Atalanta

: Sassuolo-Atalanta Ore 20.45 : Lecce-Lazio

: Lecce-Lazio Ore 20.45: Udinese-Juventus

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 : Torino-Cagliari

: Torino-Cagliari Ore 20.45: Bologna-Milan

La prima giornata di Serie A è sempre un momento speciale, dove le squadre si sfidano con rinnovato entusiasmo e i tifosi sono pronti a sostenere i loro colori.

DAZN è la piattaforma di streaming sportiva che ti permette di seguire ogni minuto di azione delle partite di Serie A, inclusa la prima giornata del campionato 2023-2024. Con un abbonamento a DAZN, avrai accesso a tutte le partite in diretta, ovunque tu sia. Che tu sia a casa, in viaggio o al lavoro, DAZN ti accompagnerà nel mondo del calcio, senza perdere nemmeno un corner.

Scegli DAZN e goditi la prima giornata di Serie A con una qualità di streaming impeccabile. Non solo potrai seguire le partite in diretta, ma avrai anche accesso a contenuti esclusivi, highlight e approfondimenti sui protagonisti del campionato. La Serie A sta per iniziare, e tu non puoi restare fuori dal campo.

