Prima: l'assicurazione auto online che paghi in 12 comode rate

Prima Assicurazioni è l’assicurazione auto online pensata per te e per la tua massima comodità. Calcolando un preventivo sul sito ufficiale puoi subito scoprire a quanto ammonta la tua RCA auto, con prezzi a partire da 131 euro al mese: e hai anche la possibilità di pagarla in 12 comode rate mensili per ammortizzare al meglio la spesa.

Prima Assicurazioni: scopri tutti i vantaggi

Prima Assicurazioni nasce per liberarti dai pagamenti annuali e offrirti un metodo più flessibile e sostenibile. La polizza annuale è suddivisa in rate mensili, permettendoti di pagare l’Rc auto un po’ alla volta, senza bisogno di finanziamenti con carta di credito o PayPal.

Questa agenzia assicurativa si occupa indistintamente di auto, moto e furgoni, offrendoti la comodità di ottenere una copertura assicurativa personalizzata in pochi semplici passaggi. Puoi calcolare un preventivo in meno di un minuto direttamente dal sito ufficiale, personalizzare la polizza e procedere così all’acquisto online.

In caso di problemi, un team di assistenza sarà sempre a tua disposizione per chiarire ogni tuo dubbio, curiosità e risolvere ogni tipo di inconveniente. E una volta fatto potrai gestire la tua polizza in completa autonomia direttamente dal PC o dal tuo smartphone.

Non perdere altro tempo: calcola subito il tuo preventivo senza impegno e scopri tutti i vantaggi di Prima Assicurazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.