Prima, per te assicurazione auto online a partire da soli 131€

Hai mai sentito parlare di Prima? Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei alla ricerca di una soluzione economica e vantaggiosa per assicurare il tuo veicolo. Proprio per questo motivo, oggi parliamo di Prima: la soluzione assicurativa online dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per la tua auto, moto e furgoni a partire da soli 131 euro.

Con Prima vai sul sicuro perchè accedendo alla pagina web dedicata puoi calcolare un preventivo in completa autonomia in meno di un minuto. Inoltre sei libero di personalizzare la tua polizza e procedere all’acquisto online.

A differenza delle classiche compagnie assicurative, Prima ti offre innumerevoli vantaggi tra cui:

Possibilità di personalizzare la copertura scegliendo il massimale e la tipologia di guida più adatti a te;

Avere un’assistenza clienti dedicata al fine di rispondere ad ogni esigenza grazie all’aiuto di esperti pronti ad aiutarti;

Possibilità di gestire la tua polizza in completa autonomia, da computer o smartphone.

Prima: assicura il tuo veicoli risparmiando

Prima non è una classica assicurazione: grazie all’App di Prima, infatti, puoi sospendere l’assicurazione, richiedere il soccorso geolocalizzato in caso di incidente e gestire in modo semplice e veloce la polizza.

Come accennato, ti viene concesso di calcolare un preventivo per la tua polizza auto in pochi minuti. Ti serviranno solo:

Il numero di targa;

La tua data di nascita;

La carta di circolazione se il veicolo non è mai stato assicurato.

Una volta effettuata la procedura, riceverai il preventivo via email. Per quanto riguarda il pagamento, ti viene data la possibilità di effettuare l’acquisto scegliendo tra vari metodi disponibili. Ricorda che Prima ti dà l’opportunità di assicurare anche auto elettriche e ibride! Che aspetti? Effettua subito un preventivo online in completa autonomia!