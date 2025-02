Prima serata Sanremo 2025: la scaletta con l'ordine dei cantanti e come vederla dall'estero

Il conto alla rovescia sta per scadere: questa sera ha inizio il Festival di Sanremo 2025. Dopo le cinque edizioni di successo condotte da Amadeus, tocca a Carlo Conti raccoglierne la pesante eredità, ma non sarà il primo Festival del presentatore fiorentino che era già stato il direttore artistico dal 2015 al 2017 e torna quindi per la sua quarta manifestazione canora.

Questa sera, Carlo Conti sarà affiancato da due co-conduttori d’eccezione: Antonella Clerici e Gerry Scotti, in “prestito” dalle reti Mediaset. Il superospite sarà Lorenzo Jovanotti, insieme all’artista israeliana Noa che, in duetto con la cantante palestinese Mira Awad, lancerà un messaggio di pace sulle note di “Imagine” di John Lennon.

Per quanto riguarda la gara, invece, si esibiranno per la prima volta tutti i 29 artisti della competizione con votazioni affidate alla Giuria di Sala Stampa, TV e Web. Di seguito l’ordine di uscita dei cantanti.

Sanremo 2025: scaletta prima serata e orari

La puntata avrà inizio alle ore 20.40 e dovrebbe concludersi, secondo le indicazioni date da Carlo Conti, alle 1.15 circa. Questo l’ordine di uscita dei cantanti, lo stesso della Prova Generale di ieri sera:

Gaia – Chiamo io chiami tu

Francesco Gabbani – Viva la vita

Rkomi – Il ritmo delle cose

Noemi – Se ti innamori muori

Irama – Lentamente

Coma_Cose – Cuoricini

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Marcella Bella – Pelle diamante

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Giorgia – La cura per me

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Rose Villain – Fuorilegge

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Olly – Balorda nostalgia

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Tony Effe – Damme ‘na mano

Serena Brancale – Anema e core

Brunori SAS – L’albero delle noci

Modà – Non ti dimentico

Clara – Febbre

Fedez – Battito

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Bresh – La tana del granchio

Rocco Hunt – Mille vot’ ancora

Joan Thiele – Eco

Sarah Toscano – Amarcord

Francesca Michielin – Fango in paradiso

The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

Come vedere Sanremo 2025 dall’estero

Se ti trovi all’estero e non vuoi assolutamente perderti il Festival di Sanremo, puoi optare per la combinazione tra RaiPlay e NordVPN, da sfruttare in questo modo:

