Primavera Sound: guarda i concerti in streaming gratis

Tre giorni di concerti, per un festival che sarà trasmesso in streaming gratis su Prime Video grazie alla sponsorizzazione di Amazon Music: è il Primavera Sound, in scena a Barcellona. Sul palco si avvicenderanno band e musicisti del calibro di Depeche Mode, Blur e gli italiani Maneskin. Tanto rock, insomma, ma anche elettronica, pop e altri generi.

Tre giorni di musica: Primavera Sound in streaming

Gli headliner del primo giorno, giovedì 1 giugno, saranno i Pet Shop Boys, mentre il venerdì toccherà a Kendrick Lamar e ai già citati Depeche Mode, per lasciare poi spazio nella giornata conclusiva di sabato a Rosalía, Calvin Harris e ai Maneskin. Gli amplificatori si accenderanno alle 19:30.

Fondato nel 2001, il festival è stato inizialmente orientato solo alle esibizioni di band appartenenti al genere d indie rock, salvo poi abbracciarne altri in tempi recenti. Oltre alla location catalana, andrà in scena anche a Madrid e a Porto con due eventi dedicati dal 7 al 10 giugno.

Per vedere in diretta streaming su Prime Video i concerti del Primavera Sound serve solo un un abbonamento ad Amazon Prime: se ancora non lo si è fatto è possibile attivare i 30 giorni di prova gratuita e iniziare così a beneficiare subito dei tanti vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

