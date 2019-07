L’intramontabile fascino del vinile non tramonta nemmeno nell’era dello streaming. Le vendite di album e singoli a 33 e 45 giri hanno fatto segnare negli ultimi anni una nuova impennata, a testimonianza di come il formato sia non più esclusiva di una ristretta nicchia di appassionati, ma stia conquistando anche i più giovani. In questo articolo segnaliamo alcuni dei giradischi in offerta per l’ultima giornata del Prime Day 2019, fino alle 23:59.

Prime Day 2019: giradischi in offerta

I modelli elencati qui sotto sono proposti su Amazon a prezzi relativamente contenuti, risultando dunque ideali per prendere confidenza con piatto e puntina, magari prima di passare a una configurazione più avanzata (e costosa). Ce ne sono alcuni dotati di connettività Bluetooth (nonostante i puristi non approveranno), con ingresso ausiliario o altoparlanti integrati. Insomma, tutto ciò che serve per gustare i propri LP senza dover affrontare una spesa troppo elevata per un impianto di fascia alta. Consigliamo di consultare le schede tecniche accessibili tramite i singoli link per ulteriori dettagli.

Quest’ultimo è proposto anche in un’edizione che include il vinile 180 grammi di “Legend – The Best Of Bob Marley & The Wailers”, proposta a € 154,99.

Per quanto riguarda invece i vinili (ma anche CD e musicassette) consigliamo un salto sull’articolo pubblicato ieri con le offerte del Prime Day 2019 sulla musica.

Ricordiamo infine che per approfittare degli sconti è necessario essere clienti Amazon Prime. Chi non lo è può effettuare ora l’iscrizione al servizio ed eventualmente disdire prima che scadano i 30 giorni di prova gratuita, così da non dover far fronte ad alcuna spesa.