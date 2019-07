Comode per portare sempre con sé documenti, contenuti e file di ogni tipo, le pendrive USB continuano a rimanere dispositivi irrinunciabili anche nell’era della banda ultralarga e del cloud. Vediamo in questo articolo alcune di quelle proposte a prezzo scontato in occasione del Prime Day 2019 di Amazon che ormai sta per giungere al termine. Per consultare l’elenco completo rimandiamo alla pagina dello store dedicata a pendrive USB, microSD e SD.

Prime Day 2019: pendrive USB in offerta

Ne abbiamo selezionate diverse in modo da andare a soddisfare ogni esigenza in termini di storage e velocità: da quelle compatibili con lo standard più recente USB 3.1 e con capienza paragonabile a un hard disk fino ai modelli più economici basati su USB 2.0 che possono tornare utili anche per fare un regalo. Ricordiamo che le offerte saranno in vigore fino alle 23:59 di questa sera (martedì 16 luglio), ovviamente salvo esaurimento scorte.

Concludiamo con un modello decisamente fuori dalle righe, atipico, letteralmente da indossare, solo per gli spiriti più romantici.

In chiusura ricordiamo che le offerte del Prime Day sono riservate in esclusiva agli abbonati Prime. Chi non ha effettuato la sottoscrizione al servizio premium di Amazon lo può fare ora per accedere agli sconti senza spese extra, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita, eseguendo poi eventualmente la disdetta prima che scatti il rinnovo al termine del periodo.