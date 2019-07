Per chi si è lasciato sfuggire le offerte di ieri sui modelli della gamma HP, non tutto è perso: oggi, nella seconda e ultima giornata di Prime Day 2019, ci sono nuove stampanti in offerta sullo store online di Amazon. In questo articolo segnaliamo sette prodotti adatti sia alla casa sia all’ufficio, con supporto a fogli in formato A4 e A3, a getto d’inchiostro oppure laser, alcuni con scanner integrato per la digitalizzazione dei documenti. modulo per la trasmissione wireless e possibilità di ricevere o inviare fax.

Prime Day 2019: stampanti Epson e Brother in offerta

Sono due i brand selezionati dal gigante dell’e-commerce per l’ennesima tornata di sconti: Epson e Brother. Vediamo di seguito di quali stampanti si tratta. Tra parentesi abbiamo riportato un’indicazione delle caratteristiche principali, mentre per consultare ogni dettagli della scheda tecnica completa si consiglia di aprire i singoli link.

Stampanti Epson in sconto per il Prime Day

Stampanti Brother in sconto per il Prime Day

Una volta esauriti cartucce e toner inclusi nella confezione al momento dell’acquisto bisognerà necessariamente mettersi alla ricerca di nuovo inchiostro. Potrebbero anche qui tornare utili gli sconti praticati in quest’ultimo giorno di Prime Day con le offerte della categoria su ricambi ufficiali e compatibili.

Ricordiamo che per approfittare degli sconti di queste 48 ore è necessario essere clienti Prime. Chi non dispone di un abbonamento lo può attivare subito in modo gratuito, senza alcuna spesa, ricordandosi eventualmente di disdire il rinnovo alla scadenza dei 30 giorni di prova. Infine, è da sottolineare che i prezzi promozionali indicati nell’articolo saranno validi fino alle 23:59 di oggi (martedì 16 luglio).