Blackout improvvisi e sovraccarichi di tensione sulla rete elettrica possono risultare letali per i dati che conserviamo nei nostri computer e dispositivi, nonché interrompere improvvisamente le sessioni di lavoro. Gli esiti sono quelli che non è difficile immaginare. Per questo, almeno in ambito professionale, è bene dotarsi di un gruppo di continuità così da poter far fronte senza timori a problemi di questo tipo. Vediamo quelli proposti in offerta da Amazon per il Prime Day 2019.

Prime Day 2019: i gruppi di continuità

Fino alle 23:59 di oggi (martedì 16 luglio) è possibile acquistarne alcuni modelli a prezzo scontato. Li riportiamo nell’elenco di seguito: la scelta dell’unità più adatta dev’essere fatta in base alle proprie specifiche esigenze in termini di potenza erogata e autonomia. Il consiglio è quello di aprire le singole schede e consultare per ognuno dei prodotti l’elenco completo delle specifiche.

Segnaliamo poi un paio di prese multiple con protezione dalle sovracorrenti, dal prezzo più contenuto e ottimali anche per un impiego in ambito domestico. La seconda delle due integra due porte USB per la ricarica di dispositivi come smartphone e tablet.

Ricordiamo infine che per approfittare degli sconti del Prime Day 2019 è necessario disporre di un abbonamento ad Amazon Prime. Lo si può fare iscrivendosi gratuitamente al servizio e beneficiando dei 30 giorni di prova gratuita, effettuando eventualmente la disdetta prima che scatti il rinnovo, al termine del periodo.