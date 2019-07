Nonostante il processo di digitalizzazione dei documenti, ancora oggi in casa o in ufficio non può mancare una stampante. Chi desidera acquistarne una nuova ed è alla ricerca di uno sconto può dare un’occhiata alle offerte riservate da Amazon agli abbonati Prime per il Prime Day 2019: in questo articolo vediamo nel dettaglio quelle che riguardano i modelli HP, attive fino alle 23:59 di oggi (lunedì 15 luglio).

Prime Day 2019: le stampanti HP in sconto

Diverse le linee proposte: dalle OfficeJet a getto d’inchiostro che come si può intuire già dal nome sono destinate prevalentemente all’ufficio fino alle più compatte Sprocket che si connettono in modalità wireless allo smartphone per stampare le foto scattate in mobilità, passando dalla linea Envy con scanner incluso e dalle LaserJet monocromatiche. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le esigenze, ne elenchiamo qui sotto alcune.

Esauriti cartucce e toner inclusi sarà necessario acquistare i ricambi. Anche in questo caso possono venirci incontro gli sconti praticati da Amazon in questi due giorni di Prime Day, con offerte mirate su ufficiali e compatibili.

L’abbonamento ad Amazon Prime costa 3,99 euro al mese oppure 36,00 euro all’anno se si sceglie di effettuare un solo pagamento per la durata di dodici mesi. Oltre alle promozioni del Prime Day dà accesso a spedizioni rapide e gratuite su milioni di prodotti, alle piattaforme Prime Video e Prime Music per lo streaming dei contenuti multimediali, a Prime Reading per la lettura di eBook e riviste, senza dimenticare Prime Photos per l’upload delle fotografie senza limitazioni. Chi è interessato può iscriversi gratuitamente e approfittare dei 30 giorni di prova gratuita, per poi eventualmente disdire il rinnovo prima della scadenza.