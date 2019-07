Il Prime Day di Amazon può essere l’occasione giusta per rottamare il proprio vecchio monitor e sceglierne uno nuovo approfittando delle offerte. In questo articolo vediamo alcuni dei modelli proposti in questi due giorni di promozioni dal gigante dell’e-commerce, valide fino alle 23:59 di domani (martedì 16 luglio), ovviamente salvo esaurimento scorte.

Prime Day 2019: le offerte sui monitor

Quella riportata qui sotto è solo una selezione delle promozioni: il consiglio è quello di tenere d’occhio la categoria Monitor sullo store, così da restare aggiornati sull’eventuale comparsa di ulteriori articoli in saldo. Focalizziamo l’attenzione in particolare sui display destinati a un utilizzo con computer per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento multimediale. Alcuni dei modelli nella lista risultano comunque ottimi anche per il gaming: a questo proposito suggeriamo di leggere la scheda tecnica dettagliata accessibile dai singoli link. Tra parentesi il “prezzo consigliato” riportato su Amazon, così da aver un’idea delle percentuale dello sconto applicato.

Ricordiamo che per accedere alle offerte del Prime Day è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Chi ancora non l’ha fatto può effettuare l’iscrizione e approfittare dei 30 giorni di prova gratuita così da poter fare acquisti a prezzo scontato e con spedizione immediata. Eventualmente si potrà decidere disdire il rinnovo prima della scadenza, così da non dover andare incontro ad alcuna spesa. Altrimenti il costo è di 3,99 euro al mese oppure 36,00 euro con un unico pagamento annuale.