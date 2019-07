Dove mettere tutte le fotografie e i video che ci accompagneranno al ritorno da queste vacanze estive? E quei documenti che è meglio non lasciare in balia di un malfunzionamento del PC? Un disco fisso esterno può essere la soluzione a tutti i mali (o quasi) per chi necessita di una soluzione di backup. In questo articolo elenchiamo alcune delle offerte che si possono trovare oggi e domani su Amazon in occasione del Prime Day 2019.

Prime Day 2019: offerte hard disk esterni

Unità con terabyte e terabyte a disposizione per salvare ogni tipologia di contenuto, adatte sia a chi utilizza un PC con sistema operativo Windows sia a chi invece preferisce i Mac di casa Apple. L’invito è a sfogliare il catalogo di Amazon alla ricerca di altri sconti, che fino alla mezzanotte di domani andranno a susseguirsi di continuo. Proponiamo nell’elenco qui di seguito qualche utile punto di partenza.

Ricordiamo infine che per approfittare delle promozioni in questo Prime Day 2019 è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Se si sceglie di effettuare la sottoscrizione partendo dai 30 giorni di prova gratuita non è necessario mettere mano al portafogli: basta disdire il rinnovo prima della scadenza. In questo mese sarà possibile testare anche altri vantaggi come la consegna rapida e gratuita su milioni di prodotti e l’accesso illimitato alla piattaforma Prime Video.