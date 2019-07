Dopo aver passato in rassegna alcuni degli accessori per PC in sconto per il Prime Day di Amazon, è il turno di tastiere e mouse. In questo articolo elenchiamo alcuni dei modelli proposti a prezzo fortemente scontato in queste ultime ore di offerte, invitando a consultare la pagina dedicata alla categoria per altre opportunità.

Prime Day 2019: offerte su tastiere e mouse

Partiamo da un classico: la tastiera fisica e cablata di Microsoft per computer desktop, acquistabile per una manciata di euro.

Proseguiamo con un’alternativa che alla comodità della connessione wireless abbina un mouse senza fili, targata Fenifox.

Prezzo leggermente inferire per il kit di Tecknet, sempre destinato alla scrivania dei PC.

Passiamo all’ambito gaming con la tastiera meccanica e retroilluminata del brand OMEN di HP.

C’è anche il modello proposto da Razer che fa della configurabilità del layout uno dei suoi principali punti di forza.

Più adatte invece all’impiego con dispositivi mobile, set-top box, console e Smart TV le tastiere compatte con touchpad integrato. Questa è di Logitech.

Layout diverso, ma funzionalità molto simili, per quella del marchio 1 BY ONE.

Chiudiamo con quella di Rii (RiiTek), dal design più simile a un controller.

Le offerte del Prime Day sono riservate ai clienti Prime di Amazon. Chi non ha effettuato la sottoscrizione al servizio lo può fare ora così da poter accedere agli sconti senza alcuna spesa aggiuntiva, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita, eventualmente effettuando poi la disdetta dell’abbonamento prima del rinnovo.