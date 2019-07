C’è ancora tempo fino alla mezzanotte per cercare i migliori sconti e le offerte più interessanti del Prime Day di Amazon. In questo articolo proponiamo una selezione delle promozioni che riguardano le sedie da ufficio, sia per chi è alla ricerca di una comoda seduta su cui trascorrere le giornate di lavoro di fronte al PC sia per i giocatori appassionati di gaming.

Prime Day: sedie postazione PC in sconto

Si consiglia di aprire i singoli link che portano alle pagine dei prodotti per verificare eventuali variazioni di prezzo, le versioni disponibili (materiale, colore ecc.) o se il modello è andato esaurito con le vendite del Prime Day 2019. Vediamo le offerte divise per categorie.

Prime Day 2019: sedie da ufficio in offerta

Partiamo dalle sedie per l’ufficio, adatte a un utilizzo alla scrivania. Ne elenchiamo quattro, tutte in offerta al di sotto dei 100 euro.

Prime Day 2019: sedie da gaming in offerta

Passiamo a quelle dedicate al gaming, con un design ergonomico e studiate per supportare le sessioni di gioco più intense. In questo caso la spesa sale.

Prime Day 2019: sedie e sgabelli ergonomici

C’è pane anche per i denti di chi invece preferisce una sedia ergonomia, una sorta di sgabello senza schienale con un profilo pensato per mantenere la postura corretta ed evitare così l’insorgere di dolori o disturbi.

Gli sconti qui elencati saranno disponibili (salvo esaurimento scorte) fino alle 23:59 di oggi, martedì 16 luglio. Ricordiamo che per approfittarne è necessario essere clienti Amazon Prime. Chi non lo è può iscriversi al servizio approfittando dei primi 30 giorni di prova gratuita ed eventualmente effettuare la disdetta prima della scadenza.