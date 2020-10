Prime Day 2020: perché scegliere un Mini PC?

Siete alla ricerca di un computer economico per svolgere attività base come la visione in streaming di contenuti multimediali, navigare in Internet, modificare documenti o anche giocare a titoli non nuovissimi, ma comunque di buona qualità? Sicuramente la vostra scelta potrebbe ricadere su un normale laptop o computer desktop, ma avete mai pensato di virare verso i Mini PC?

Mini PC: i nostri consigli per l’acquisto migliore

Si tratta di computer desktop ibridi poiché hanno la stessa funzionalità, ma le dimensioni ridotte lo rendono facilmente trasportabile e i consumi energetici sono nettamente inferiori. Ultima, e non certamente per importanza, differenza sono i prezzi poiché un Mini PC lo trovate in vendita anche a meno di 100 euro.

Quasi tutti i Mini PC supportano Windows 10 e Linux così da renderli immediatamente utilizzabili e accessibili a chiunque. Ci sono numerosissimi esempi di questi dispositivi, ognuno con forme, caratteristiche e prezzi differenti. Noi proviamo a consigliarvene alcuni che potreste acquistare durante i due giorni di Amazon Prime Day:

Beelink BT3 Pro II: dispositivo dotato di processore Intel Atom x5-Z8350 che garantisce un’ottima esperienza di utilizzo, oltre che la possibilità di connettere un display 4K oppure due schermi in Full HD. La RAM si attesta sui 4 GB, sufficiente per un uso base, mentre la memoria è di 64 GB espandibile tramite SSD, SD o Hard Disk. Tante le connessioni dal Bluetooth al Wi-Fi dual band e interessante anche la dissipazione del calore senza ventola. Lo trovate al momento in vendita a 125 euro.

Beelink U55: processore Intel Core i3-5005U, 8 GB di ram DDR3L e un sistema di archiviazione composto da un disco SSD da 128 GB espandibile lo rendono un vero e proprio mini PC da ufficio. Lo trovate in vendita, già scontato, al prezzo di 248,54 euro.

Intel Nuc Kit: uno dei più venduti, dotato di un processore Intel i3 di ottava generazione a 3GHz. In particolare, la presenza della GPU Intel Iris Plus Graphics 655 e gli 8 GB di RAM espandibili fino a 32 GB rendono questo Mini PC ideale per un utilizzo di tipo multimediale, ma anche da ufficio. Presente inoltre lo slot M.2 per ampliare la memoria di archiviazione che già si attesta sui 256 GB. Il prezzo attuale è di circa 287 euro.

Asus PN40-BC100MC: processore Intel Celeron N4100, RAM da 4 GB DDR4-SDRAM, memoria di archiviazione 128 GB SSD espandibile e scheda grafica Intel UHD Graphics 600. Insomma tanta potenza e affidabilità ad un prezzo di appena 318,99 euro.

Acepc AK3: Intel Celeron J4125, Windows 10 Pro, 8 GB di RAM e 120 GB di ROM con supporto espandibile fino a 2TB SSD/HDD SATA da 2,5 pollici, Dual WiFi 2.4 / 5G, Bluetooth 4.2 e supporto al 4K grazie alla scheda grafica Intel UHD Graphics. Uno tra i più potenti Mini PC in commercio a soli 229,90 euro.

Ovviamente, questi sono solo dei suggerimenti che, secondo noi, potrebbero rivelarsi interessanti durante la due giorni dell’Amazon Prime Day.