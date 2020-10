L’Amazon Prime Day 2020 è iniziato. A partire da mezzanotte, e fino alle 23.59 di domani mercoledì 14 ottobre, Amazon si riempie di sconti per creare un vero e proprio evento online di shopping e tentazioni. L’importanza dell’evento è dettata dal fatto che Amazon rappresenta oggi il punto di riferimento massimo per l’e-commerce a livello globale ed un evento simile è una perfetta celebrazione per quella community “Prime” che affida i propri acquisti al marketplace di Jeff Bezos.

Questo Prime Day sarà un momento importante per chi sta pensando di anticipare gli acquisti di Natale, sfruttando gli sconti ed evitando le incertezze che l’inverno si porterà appresso; sarà un momento importante per chi si sta organizzando l’ufficio in vista di possibili nuove chiusure in azienda; sarà un momento importante per gli studenti sui quali pende la spada di Damocle della didattica online (e per i quali una postazione ben organizzata sarà fondamentale per gli studi nei prossimi mesi); sarà importante per chi sta pensando di organizzarsi l’inverno in casa ed evitare uscite improbabili in palestra.

Questo Prime Day sarà inevitabilmente più importante di tutti gli altri: in questo appuntamento confluiscono infatti i timori circa la propensione al consumo, ma anche la voglia di sfogare nello shopping tutto lo stress che questi mesi stanno inoculando nella vita di ognuno. Le offerte sono online, gli sconti sono in vetrina. Ci sono dispense da riempire, desideri da colmare e qualche coccola da cercare. Che sia per la casa o per l’ufficio, per sé o per la famiglia, il Prime Day è ormai diventato una nuova formula di shopping che si regge e si nutre delle medesime pulsioni e medesimi piaceri della passeggiata tra i negozi con le borse in mano e il portafoglio in tasca.

Buon shopping. Buona passeggiata online. Buon Prime Day 2020!