Prime Day 2021: Echo Dot, questo bundle è una BOMBA

I dispositivi Amazon hanno avuto sconti del tutto speciali in occasione di questo Prime Day 2021, iniziando anche in anticipo la loro avventura tra gli sconti. Fin dalle prime ore il crollo del prezzo degli Echo Dot di nuova generazione si è candidato come uno dei migliori in assoluto dell'intera iniziativa, ma in queste ore c'è una ulteriore incredibile opportunità legata agli speaker Alexa: un apposito bundle comprensivo di due Echo Dot ed una presa smart TP-Link Tapo P100 è disponibile al prezzo di soli 49,98 euro, con uno sconto addirittura del 62% rispetto al prezzo originario.

Echo Dot, il bundle è un gioiellino

Rifacciamo bene i conti: un singolo Echo Dot costerebbe 59,99 euro, ma in queste ore è in sconto a 24,99 euro per il Prime Day. Due Echo Dot acquistati oggi, quindi vengono via a 49,98 euro (esattamente il prezzo del bundle). In aggiunta c'è però la smart plug Tapo da 9,99 euro, che a questo punto diventa un vero e proprio extra gratuito che Amazon mette a disposizione per chi sceglie il bundle completo.

Scegliere il kit con due speaker e una smart plug, però, non significa soltanto fare una somma tra le tre componenti. Avere due Echo Dot in casa, infatti, significa poter gestire un sistema complesso attivabile in due differenti locali della casa. Avere una smart plug attiva, inoltre, significa poter controllare una luce, un elettrodomestico o qualsiasi altro meccanismo da remoto tramite la sola app Alexa o tramite l'interazione vocale.

Il bundle proposto è l'incarnazione di ciò che Alexa vuole essere: non voce singola, ma sistema. Non un punto attivo in una stanza, ma un orecchio sempre disponibile e pronto all'attivazione. Ecco perché Amazon regala la smart plug in questo pacchetto speciale per il Prime Day: perché spiega nel migliore dei modi cosa Alexa può fare e dove può arrivare, lasciando che ognuno possa esplorare il proprio modo di intendere la “smart home” secondo gusti, abitudini e necessità.

Ma si parte da qui, da una semplice somma algebrica il cui risultato non torna: merito dello sconto extra che rende il bundle un autentico gioiello. Ma solo fino a mezzanotte.