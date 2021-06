Vale sicuramente la pena dare un'occhiata alle offerte del Prime Day 2021 su Amazon nella categoria Informatica e Hardware: tra queste, una permette di acquistare un mouse wireless approfittando di uno sconto del 49% sul prezzo di listino. Il modello è Coener M12.

Questo mouse wireless è in sconto del 49% per il Prime Day

La periferica è caratterizzata da un design sottile che le rende adatta anche al trasporto e all'utilizzo in accoppiata con un laptop, in mobilità. Si connette via Bluetooth oppure sfruttando il dongle USB fornito in dotazione. A circondare il profilo un'illuminazione RGB. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi il mouse wireless Coener M12 può essere acquistato al prezzo di soli 7,62 euro invece di 14,99 euro come da listino, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Magie del Prime Day su Amazon.