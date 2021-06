Prime Day 2021: Razer Kiyo a un prezzo BOMBA

Senza dubbio la webcam è diventata uno strumento indispensabile per la vita di tutti i giorni e anche per nuove professioni. Se però siete appassionati di videogiochi e vi piace trasmettere in diretta le vostre sessioni di gioco, la Razer Kiyo Streaming è di certo l’accessorio poliedrico di cui avete bisogno nonché uno dei migliori in commercio.

Razer Kiyo Webcam: caratteristiche tecniche

Si tratta nella sostanza di una delle migliori webcam attualmente sul mercato, che offre caratteristiche peculiari indirizzate allo streaming. La webcam infatti oltre che riprendere le immagini in Full HD a 30fps, è in grado di trasmettere il video a 720p, ma a ben 60 fps. La webcam nasce con la compatibilità con i principali software dedicati allo streaming online su piattaforme come Twitch o YouTube. Questa infatti supporta software come Open Broadcaster Software (OBS) o Xsplit. Non manca naturalmente il supporto ai maggiori programmi per videochiamate e videoconferenze come Skype, Zoom o Microsoft Teams.

Molto interessante il LED ring che permette di illuminare il volto della persona ripresa ed è regolabile in intensità. Utili invece la funzione di autofocus, che mantiene automaticamente a fuoco il soggetto ripreso. La camera è inoltre completamente richiudibile per semplificarne il trasporto. Si tratta quindi di uno strumento perfetto in ogni situazione, sia per una postazione fissa che per un PC portatile.

Oggi Amazon la propone con il 36% di sconto al prezzo di 69,99 euro invece dei consueti 109,99 euro di listino.