Prime Day 2021, scende in pista l'e-bike MOMO Design

Per la seconda giornata del Prime Day 2021 scende in pista il marchio MOMO Design, da cui arriva una bici elettrica a pedalata assistita unisex per adulti, modello “Venezia“. Ruote da 26 pollici, motore posteriore da 250W, 3 livelli di assistenza e cambio a 6 rapporti rendono la bicicletta estremamente versatile e adattabile ad ogni tipo di percorso.

MOMO Design, e-bike Venezia

Il prezzo scende da 699 a 599 euro per sole 24 ore (-14%). Non si tratta della prima volta che un prezzo simile è stato sfiorato, ma si era trattata in precedenza soltanto di una breve parentesi nel mese di maggio: l'offerta è pertanto ottima per chi sta cercando una bici elettrica per le vacanze estive o per gli spostamenti casa-lavoro. L'affidabilità MOMO design, i fari LED e l'ottimo voto delle recensioni sono le migliori garanzie per un modello che non attende altro che di essere cavalcato.

Non è certamente una bicicletta da off-road, ma non teme lo sterrato; non è una bicicletta da corsa, ma è ideale per il tessuto urbano. Esteticamente impeccabile grazie alle sue linee classiche, ripone la propria potenza nell'accumulatore posizionato all'altezza del portapacchi posteriore, spostando completamente il baricentro sotto la sella e regalando così massima stabilità durante la pedalata.

Come ogni bicicletta elettrica, risponde a massimali di potenza e di velocità imposti a norma di legge. Trattasi pertanto di biciclette che stimolano l'attività fisica poiché ne accompagnano lo sforzo senza mai dominarlo, sprigionando potenza soltanto in proporzione all'attività compiuta dalla persona a bordo.

Se poi la firma è MOMO Design, allora, inevitabilmente si fa tutto più sportivo e gradevole. Il modello Venezia è un incrocio tra la tradizione e la nuova “Urban Technology”, un mix di innovazione e gusto retrò. L'occasione del Prime Day è ghiotta perché 100 euro rimangono in tasca: ora non basta che un click per partire.