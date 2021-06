Prime Day 2021, solo 13 euro per 1000 utilità

Su Amazon continua ad essere descritto ormai da anni come un “supporto per monitor”, ma chiunque lo abbia acquistato nel tempo ha apprezzato resistenza e utilità ben oltre l'utilità indicata. In occasione del Prime Day il supporto Huanuo è in sconto folle, con prezzo che cade da 40,99 euro (prezzo pieno che in realtà si attesta solitamente poco oltre i 20 euro) agli attuali 13,11 euro.

Formalmente si tratta di uno sconto del 68%: in pratica è qualcosa di meno, ma a questo prezzo resta davvero un ottimo affare. Ne stiamo utilizzando in redazione ben tre unità, per differenti utilità e su questo possiamo quindi garantire: 13 euro sono un ottimo investimento perché questo è il minor prezzo mai raggiunto sul marketplace da molti mesi a questa parte.

Lo spazio, infatti, è ideale per farci stare sopra una stampante così come per farci stare sotto un decoder Sky. Oppure lo si può usare per separare dispositivi a cui si vuol garantire massima aerazione (una matrice, un router, uno switch o altro ancora). Infine, volendo, può diventare un supporto per monitor, ma ci pare questa veramente l'ultima delle sue utilità possibili.

Il supporto è in offerta lampo e gode di altissima richiesta fin da subito: andrà in scadenza entro poche ore, dunque il consiglio è di approfittarne immediatamente. E di farne quel che volete, al di là del monitor.