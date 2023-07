Prime Day 2023: le migliori chiavette USB in super offerta

Grazie al Prime Day 2023 è possibile acquistare tantissime soluzioni per il tuo storage in mobilità a prezzi decisamente interessanti. In questo articolo abbiamo selezionato le migliori Chiavette USB in super offerta che uniscono prezzo interessante e qualità elevata. Perciò non perdere tempo e approfitta subito di questa occasione spaziale per aggiudicarti quella che ti serve.

Come ad esempio la Pen Drive Lexar 64GB, tua a soli 4,99 euro, invece di 15,99 euro. La sua particolarità è che in uno spazio decisamente ridotto offre fino a 64GB di archiviazione. Il suo guscio, che termina con un pratico anello, permette di portarla sempre con sé come un normalissimo portachiavi. Approfittane subito prima che termini in sold out.

Prime Day 2023: tutte le migliori pen drive USB in promo

Prosegue la nostra rassegna di chiavette USB in super promozione sul Prime Day 2023 con un gioiellino sempre molto apprezzato. Stiamo parlando della Pen Drive 2 in 1 Lexar 64GB a soli 12,91 euro, invece di 15,99 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca perché offre 64GB da sfruttare sia su dispositivi con porta USB-A che con porta USB-C. Dotata di tecnologia USB 3.2, il trasferimento dati è velocissimo.

Continuiamo ora con la Pen Drive Lexar 128GB a soli 11,99 euro, invece di 16,99 euro. La sua particolarità è che, oltre a offrire 128GB di spazio di archiviazione, la sua scocca è completamente in metallo. Inoltre, il connettore USB è completamente protetto nel guscio metallico che si inserisce direttamente nel dispositivo senza dover togliere cappucci o protezioni.

Concludiamo con la Pen Drive Lexar JumpDrive Fingerprint F35 32GB a soli 27,99 euro, invece di 36,99 euro. Questa chiavetta USB ha la particolarità di avere integrato nella scocca un potente lettore di impronte digitali per mantenere al sicuro dati preziosi e informazioni particolarmente sensibili.

