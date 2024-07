Prime Day 2024: le migliori Smart TV in offerta (Top 5 sotto i 600€)

Eccoci finalmente giunti all’appuntamento con il Prime Day 2024. L’evento di Amazon ha preso il via e, tra le migliaia di offerte in tutto il catalogo, ce ne sono alcune particolarmente interessanti che riguardano le Smart TV. Abbiamo stilato una sorta di Top 5, tenendo in considerazione la volontà di proporre modelli dal prezzo accessibile (fino a 600 euro) e tutti compatibili con il nuovo digitale terrestre, fino a un’alternativa molto economica.

Sconti sulle Smart TV: gli affari del Prime Day

Partiamo da Hisense 55U72KQ, al momento in sconto del 20% (a 599 euro). Ha un pannello 4K Ultra HD, supporto a Dolby Vision e HDR10+, frequenza di aggiornamento da 144 Hz per una fluidità perfetta durante il gaming, Alexa integrata e piattaforma VIDAA per l’accesso a streaming e app. Scopri di più nella scheda dedicata.

La versione da 50 pollici della serie Samsung Crystal UHD con processore Crystal 4K a 479 euro (sconto 36%) è un altro ottimo affare. Dal design elegante e con tecnologia Dynamic Cristal Color, offre il supporto nativo all’interazione con l’intelligenza virtuale di Bixby, Alexa e Assistente Google.

TCL 43L5A da 43 pollici è la scelta migliore se cerchi uno schermo dalle dimensioni più contenute. Oggi la puoi acquistare al prezzo finale di soli 259 euro (sconto 21%). La piattaforma software è Android TV e la qualità delle immagini è senza compromessi.

Chiudiamo con due alternativa ancora più economiche e adatte alle stanze della casa più piccole. La prima è CHiQ L32H8CG da 32 pollici, in questo momento a soli 179 euro (sconto 25%). Grazie alla tecnologia Google TV e alla connettività Wi-Fi integrata, è pronta per lo streaming.

A chiudere la Top 5 è METZ MTC6020, al prezzo stracciato di soli 109 euro (sconto 35%). Anche in questo caso, la piattaforma smart è Android TV. Con il suo pannello da 24 pollici, è pensata per la camera da letto o per la cucina. Ciliegina sulla torta: l’integrazione della tecnologia Chromecast per la trasmissione wireless dei contenuti da smartphone e tablet.

