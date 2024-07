Prime Day 2024: i migliori smartwatch a prezzi stracciati

Amazon Prime Day 2024 è il contenitore giusto per trovare il tuo prossimo smartwatch a prezzo stracciato. Dai un’occhiata alla nostra selezione e scegli quello che fa per te! Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche. Ovviamente non può mancare il nuovissimo e spettacolare Huawei Watch Fit 3, tuo a soli 159€, invece di 198€. Bello esteticamente e super preciso per salute, benessere e sport è il compagno ideale per tutti i giorni.

Prosegue la nostra selezione con l’intramontabile Apple Watch SE 2 ora in offerta a soli 292€, invece di 309€. Perfetto se hai un iPhone e vuoi completare l’ecosistema con uno smartwatch preciso e di qualità, perfettamente integrato. Questa versione è GPS + Cellular.

Smartwatch al Prime Day: prezzi folli

Molti smartwatch sono in offerta al Prime Day su Amazon a prezzi folli. Scopri qual è quello che ti sta aspettando per mettersi al tuo polso. A un prezzo bassissimo, ma che include monitoraggio salute, chiamate e messaggi, c’è questo Smartwatch a soli 18€, invece di 29,99€. Non gli manca proprio nulla ed è perfetto sia per uomo che per donna.

Sfrutta queste offerte del Prime Day per acquistare il tuo smartwatch!