Prime Day 2024: tutti gli Amazon Echo in offerta DA ORA

Voglia di aggiungere un tocco di intelligenza in casa? Hai bisogno di un assistente vocale e se ti posso consigliare, scegli Amazon Alexa che è la migliore. Per darle il benvenuto in casa o ampliare la sua potenza (nel caso tu ne abbia già uno), hai bisogno di un dispositivo Echo. Quale? puoi sceglierne uno qualunque a seconda delle esigenze. Mi raccomando, approfittane ora che sono attivi gli sconti per i Prime Day 2024.

Ce ne sono dei nuovissimi così come modelli che rimangono sempre comodi. Poco o tanto spazio? Display o solo speaker integrato? Visto che la lista è lunga, non dilunghiamoci troppo. Collegati e acquista il tuo preferito.

PS: le offerte sono riservate ai clienti Prime, se ancora non lo sei attiva i 30 giorni di prova gratuita nella pagina dedicata.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Echo, tutti i dispositivi Amazon in promozione al Prime Day 2024

Puoi sceglierne uno da mettere sul comodino, sul mobile in salotto o ovunque ti fa comodo. La potenza dei prodotti Echo è questa: stanno bene ovunque e tornano sempre utili. Prima di vedere quali sono in promozione ai Prime Day 2024, ti svelo che sono tutti dotati di cassa Bluetooth quindi se vuoi collegare lo smartphone per riprodurre la musica indipendentemente da Spotify e servizi simili, puoi farlo.

Te li elenco in termini di spazio occupato.

Se ne hai poco parti da POP che è il dispositivo più piccolo della linea. Con colori pastello e taglio angolare, ti mette a disposizione tutte le funzioni vocali di Alexa e una cassa Bluetooth di qualità eccelsa. Disponibile a soli 19,99€ con sconto del 64%.

Sempre piccolo ma con sensore di temperatura integrato, c’è Echo Dot. Se vuoi integrarlo nella routine di domotica, è la scelta migliore perché ti permette di gestire anche i prodotti relativi al riscaldamento e raffreddamento. Naturalmente ha anche lui una cassa Bluetooth ottima. Disponibile a soli 26,99€ con sconto del 48%.

Nuovissimo e uscito da pochi giorni è invece Echo Spot che unisce il design con taglio diagonale di POP a uno schermo che ti permette ora di vedere l’orario ma anche mille altre cose. Perfetto da usare come sveglia digitale sul tuo comodino. Disponibile a soli 54,99€ con sconto del 42%.

Passando ai dispositivi con display intelligente integrato, hai a disposizione vari modelli della serie. Le differenze essenziali tra i vari prodotti riguardano la dimensione del display. Tutti ti mettono a disposizione un nuovo modo di utilizzare Amazon Alexa grazie a uno schermo che usi per streaming ma anche per videochiamate ad amici e parenti visto che c’è una webcam integrata. Audio ottimo, funzioni avanzate.

Trovi in promozione:

Show 5 di 3ª generazione disponibile a 59,99€ con il 45% di sconto.

di 3ª generazione disponibile a 59,99€ con il Show 8 di 2ª generazione disponibile a 84,99€ con il 35% di sconto.

di 2ª generazione disponibile a 84,99€ con il Show 8 di 3ª generazione disponibile a 139,99€ con sconto del 18%.

Occupano una categoria a parte altri due dispositivi che sono avanzati in tutto e per tutto.

È la volta di Echo Show 10 che ha una cassa Bluetooth che funge altresì da base. Il display ampio è praticamente un tablet a tua completa disposizione e grazie alla rotazione che ha integrata, riesce a seguire i tuoi movimenti e si gira insieme a te. Feature comodissima se per esempio lo hai in cucina e segui qualche ricetta. Disponibile a 209,99€ con sconto del 22%.

Per ultimo ma non per importanza, Show 15 che è molto di più di un dispositivo per Alexa. Dotato di Fire TV integrata e con telecomando in dotazione, è il tuo prodotto unico per casa intelligente, streaming e tutto il resto. Disponibile a soli 229,99€ con sconto del 23%.

Ti ricordo che tutte queste sono offerte dedicate ai clienti Prime, se ancora non lo sei attiva i 30 giorni di prova gratuita nella pagina dedicata.