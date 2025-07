Prime Day 2025: crolla il prezzo del portatile Dell con Ryzen 7

C’è uno sconto del Prime Day che strizza l’occhio a chi cerca un notebook di fascia alta, ma al tempo stesso vuole risparmiare: è quello che vede protagonista il modello Dell Inspiron 16 5645. Tra i punti di forza vale al pena citare il display Full HD+ da 16 pollici (risoluzione 1920×1200 pixel, proporzioni 16:10) perfetto per lavorare in multitasking.

Dell Inspiron 16 5645 tra i migliori affari del Prime Day

Ha in dotazione il potente processore AMD Ryzen 7 8840U con chip grafico AMD Radeon, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 1 TB. Ci sono anche il lettore di impronte digitali, la tastiera retroilluminata con layout italiano e il sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso. La batteria assicura un’autonomia fino a 11,5 ore con una sola ricarica, per non rimanere mai a secco. Rimandiamo alla scheda del portatile per altre informazioni.

Al suo minimo storico di 639 euro, il notebook Dell Inspiron 16 5645 è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Non c’è bisogno di codici o coupon: lo sconto è automatico, devi solo metterlo nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis prevista in un paio di giorni al massimo.

È arrivato l’8 luglio e ha preso il via una delle iniziative più attese dell’anno per quanto riguarda lo shopping online: il Prime Day 2025. Fino a venerdì 11 luglio, migliaia di prodotti saranno scontati sull’e-commerce. Per visualizzare le offerte complete, basta iniziare la prova gratuita di 30 giorni della sottoscrizione Prime.