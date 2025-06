Prime Day 2025, 4 giorni di offerte: confermate le date

L’edizione 2025 del Prime Day durerà 4 giorni, anziché 3 come in passato: dall’8 all’1 luglio. Lo ha appena annunciato Amazon, in via ufficiale, attivando anche la pagina dedicata all’appuntamento. Come sempre, l’accesso alle offerte sarà riservato in esclusiva ai membri Prime.

8-11 luglio: arriva il Prime Day 2025

Nell’occasione, i clienti abbonati potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie: abbigliamento, bellezza e cura della persona, elettronica, prodotti per la casa, giocattoli e molto altro ancora.

All’interno della sezione dedicata, già a partire da oggi è possibile trovare sconti anticipati su articoli di grandi marchi. Queste le parole di Marco Ferrara, responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU.

Siamo entusiasti di annunciare una nuova straordinaria edizione di Prime Day. Anche quest’anno, oltre ad offrire ai clienti Prime centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti, rinnoveremo la tradizione di Prime Day Festival, coinvolgendoli in un’esperienza unica sulla splendida costa salernitana. Prime Day 2024 è stato il migliore di sempre e, forti di questo risultato, abbiamo deciso di estendere l’evento a 4 giorni per offrire ai nostri clienti ancora più tempo per scoprire nuove offerte e opportunità di risparmio. Abbiamo selezionato con cura una varietà di prodotti che rispecchiano le diverse esigenze e passioni dei nostri clienti, dalla tecnologia ai prodotti per la casa, senza dimenticare le eccellenze del Made in Italy.

Una novità di quest’anno è rappresentata dalle Offerte di oggi. Di cosa si tratta? Ogni giorno, a partire dalla mezzanotte, verranno lanciate nuove offerte a tema e per un periodo di tempo limitato.

L’appuntamento va in scena in tutto il mondo. I paesi coinvolti, oltre all’Italia, sono Australia, Austria, Belgio, Canada, Colombia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito. In Brasile, Egitto, India, Messico, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sarà organizzato più avanti nel corso dell’estate.

Come partecipare all’evento

L’unico requisito richiesto per partecipare al Prime Day 2025 è un abbonamento Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare subito i 30 giorni di prova gratis e accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione, senza alcuna spesa. Potrai eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza.

Le prime offerte anticipate e le promozioni

Sono già online (o in arrivo) le prime offerte anticipate. Ecco le occasioni migliori disponibili fin da oggi.

Sconti su una selezione di dispositivi Amazon come Echo, Fire TV Stick, Ring ed eero, a partire dal 4 luglio.

I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno usufruire di quattro mesi di uso gratuito. Poi, i clienti individuali che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited potranno passare ad un piano famiglia senza costi aggiuntivi per due mesi. Maggiori informazioni disponibili su amazon.it/music/unlimited.

I clienti Prime potranno approfittare di offerte esclusive fino al -30% per la loro spesa su Amazon Fresh, con sconti su una selezione di prodotti base come carne, latte, formaggi, bevande e snack rinfrescanti per l’estate. Inoltre, tutti i nuovi clienti possono usufruire di 30 euro di sconto totale sulle prime tre spese.

Sconti sui prodotti per tutti i giorni: pulizia della casa, caffè, detersivi per il bucato, protezione solare e molto altro ancora.

A partire dalle 18:00 del 17 giugno, i clienti Prime possono riscattare sei giochi bonus senza costi aggiuntivi su Prime Gaming: Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, Saints Row IV Re-Elected, Star Wars: Rebellion, TOEM e Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition.

Dalle 7:00 del 17 giugno, alle 23:59 del 7 luglio, i clienti Amazon otterranno uno sconto del 15% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano.

Prime Day Festival per i 15 anni di Amazon.it

L’arrivo del Prime Day 2025 coincide con i 15 anni di Amazon.it. Come anticipato, per celebrarli al meglio, l’e-commerce ha deciso di festeggiare l’anniversario insieme ai suoi clienti italiani, organizzando il Prime Day Festival. È un grande evento aperto al pubblico, in programma da venerdì 4 a domenica 6 luglio al Bagno 38 di Marina di Eboli, in provincia di Salerno. I partecipanti potranno vivere una vera e propria esperienza esclusiva tra sport, intrattenimento e molto altro ancora, godendosi il sole della costa salernitana.