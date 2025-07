Prime Day 2025: iPhone 16e è al PREZZO MINIMO STORICO

iPhone 16e è protagonista di un vero e proprio affare al Prime Day 2025 di Amazon, l’evento che ha preso il via sull’e-commerce a mezzanotte. Lo puoi acquistare in sconto di 145 euro rispetto al listino ufficiale. La promozione porta il melafonino al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna.

iPhone 16e tra i migliori affari del Prime Day 2025

All’interno del suo telaio in alluminio, ricoperto frontalmente da Ceramic Shield e sul retro da un vetro, ci sono il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED (perfetto per chi vuole un telefono compatto), il chip A18 progettato internamente con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, una fotocamera Fusion posteriore 2-in-1 da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, GPS, il supporto ai servizi di emergenza e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è iOS e non manca Apple Intelligence per l’intelligenza artificiale. Visita la pagina dedicata alla promozione per altri dettagli.

Invece di pagarlo 729 euro come da listino, oggi puoi acquistare iPhone 16e da 128 GB al prezzo minimo di 854 euro, approfittando di un forte sconto. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Bianco. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici, è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

Il Prime Day 2025 è cominciato oggi. Le promozioni saranno attive fino a venerdì 11 luglio. Puoi accedervi attivando il periodo gratuito di prova dell’abbonamento Amazon Prime, allungando così le mani su tutti i vantaggi inclusi.