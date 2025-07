Prime Day 2025: i migliori Mini PC in offerta

Quale occasione migliore del Prime Day 2025 per mettere un Mini PC sulla tua scrivania? Qui è dove ti segnaliamo le migliori offerte per questa categoria, sempre più apprezzata dagli utenti per la sua versatilità. Ci sono modelli per ogni esigenza e budget, da quelli più economici ai top di gamma.

Mini PC in offerta al Prime Day 2025: i migliori

Partiamo da NiPoGi E1 con sistema operativo Windows 11 Pro e processore Intel N150 di ultima generazione, affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Può essere tuo al prezzo stracciato di soli 155 euro, con spedizione gratuita (così come tutti gli altri elencati).

Cambia il design, ma le caratteristiche di ACEMAGIC V1 sono piuttosto simili, ad eccezione dello storage: integra un’unità SSD da 256 GB. Lo puoi acquistare a soli 151 euro.

Profilo ultrasottile per BMAX B1 Pro, in forte sconto fino a poterlo pagare solo 104 euro. In questo caso la CPU è Intel N4000. Completano la dotazione 8 GB di RAM e la memoria eMMC da 128 GB.

Ancora più piccolo e compatto, MeLE Quieter 4C può essere portato ovunque in tasca. Nonostante le sue dimensioni, è il più potente e completo tra quelli fin qui elencati con Intel N150, ben 32 GB di RAM e 512 GB di memoria intera. Approfitta del Prime Day 2025 e acquistalo a 316 euro.

Si alta l’asticella in termini di prestazioni con GEEKOM A8 e il suo supporto nativo all’intelligenza artificiale. Integra il processore AMD Ryzen 7 8745HS e con chip grafico AMD Radeon 780M, 32 GB di RAM DDR5, SSD da 1 GB e uscita video 8K. Lo sconto di oggi su Amazon ti permette di comprarlo a soli 645 euro.

FUNYET FY3 è decisamente più economico: 140 euro. Non pecca però in versatilità con CPU Intel N95, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Concludiamo la carrellata con due modelli ricondizionati, proposti da brand leader del mercato. Il primo è Lenovo ThinkSmart a soli 265 euro. Nel suo case sono presenti il processore Intel Core i5-145G7E, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. È pronto all’uso con LibreOffice preinstallato.

L’altro è invece Fujitsu Esprimo Q920, in sconto al prezzo stracciato di 69 euro. La CPU è Intel Core i8, ci sono 8 GB di RAM e un disco fisso da 240 GB.

Il Prime Day 2025 è ufficialmente iniziato oggi, 8 luglio, e proseguirà fino a venerdì 11. Sono già online molte offerte interessanti. Per accedervi, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento