Ci sono anche le offerte LEGO tra quelle protagoniste al Prime Day 2025 di Amazon che prende il via oggi. Qui è dove ti segnaliamo alcune delle migliori occasioni a mattoncini di cui approfittare durante l’evento. Veri e proprio affari, dei quali approfittare per acquistare finalmente quel set desiderato a lungo o per fare un regalo che sarà certamente gradito.

Prime Day 2025: le migliori offerte LEGO

Partiamo da quelli dedicati a Guerre Stellari. Quello di Star Wars: Ghost e Phantom II è sceso a 152,99 euro. Include 2 veicoli e 5 personaggi, per un totale di 1.394 pezzi da assemblare.

Restando in tema, l’Imperial Star Destroyer da 1.555 mattoncini è in offerta a 152,99 euro. Da montare rigorosamente ascoltando la Marcia Imperiale.

Bello da esporre, bellissimo da suonare: il pianoforte a coda è in promozione a 359 euro. Un vero e proprio pezzo da collezione, di gran classe.

Cambiamo decisamente genere e andiamo nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, un mastodontico set da 6.167 pezzi. Portalo a casa in forte sconto a 424 euro.

Ancora musica con il giradischi 3-in-1 che diventa anche radio e microfono. Lo paghi solo 26,99 euro.

Concludiamo così come abbiamo aperto, con uno sguardo allo spazio. Il set dedicato al sistema di lancio NASA Artemis è in offerta a 233,99 euro.

L’edizione 2025 del Prime Day è cominciata: da oggi, 8 luglio, fino a venerdì 11 puoi approfittare delle offerte. È sufficiente attivare la prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime.