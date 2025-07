Prime Day 2025: i migliori portatili ASUS in offerta

Dedichiamo una Top 5 alle offerte del Prime Day 2025 che vedono protagonisti i portatili ASUS. Il marchio non ha certo bisogno di presentazioni. La nostra selezione è pensata per andare incontro ai diversi budget di spesa e a esigenze differenti: dai laptop per il lavoro a quelli dedicati al gaming.

Laptop ASUS in sconto al Prime Day: i migliori

Partiamo dal modello ASUS Vivobook OLED con schermo da 15,6 pollici. Come si intuisce già dal nome, uno dei punti di forza è rappresentato dal pannello integrato con certificazione PANTONE. Ci sono anche il processore Intel Core i7, addirittura 40 GB di RAM per gestire anche le operazioni più pesanti e SSD da 512 GB. Lo puoi acquistare al prezzo di soli 899 euro.

Passiamo ad ASUS Vivobook S. Più piccolo (14 pollici), ma sempre con schermo OLED e processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 con supporto nativo all’intelligenza artificiale. Ci sono anche 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. È in offerta a 1.179 euro in occasione dell’evento su Amazon.

Appassionati di videogiochi, ASUS TUF Gaming F15 vi sta aspettando in offerta a 989 euro. Può contare il processore Intel Core i7-13620H affiancato dalla scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Preconfigurato e pronto all’uso, ASUS ExpertBook è un ottimo compromesso in sconto a 427 euro. Ci sono la CPU Intel di tredicesima generazione, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB e connettività Wi-Fi 6. Tutti i modelli fin qui elencati si basano sul sistema operativo Windows 11.

ASUS Chromebook CM14 ha invece la piattaforma ChromeOS di Google. In sconto a soli 229 euro è perfetto per lo studio, la navigazione online e lo streaming.

Da oggi, 8 luglio, è in corso il Prime Day 2025. Ci sarà tempo fino a venerdì 11 per approfittare delle promozioni. Per accedere agli sconti, attiva la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento Prime.