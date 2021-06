Prime Day 2021: Alexa in famiglia a soli 14€ con Echo Flex

Ecco Flex è il nuovo dispositivo di Amazon che costa solo €14,99 grazie alle promozioni del Prime Day. Con un ribasso del 50%, questa così all'acquisto si configura come un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono effettuate in circa 48 ore e sono gratuite su tutto il territorio italiano.

Alexa in versione mini con Echo Flex al Prime Day

Amazon Alexa entra a far parte della tua famiglia in versione mini in tutti i sensi: economicità e praticità sono le caratteristiche base di Echo Flex, il dispositivo che si collega direttamente alla presa di corrente e introduce all'interno della tua casa un assistente intelligente.

Dotato di una cassa incorporata, Flex ti consente di accedere a tutte le funzioni di Alexa senza difficoltà. Attraverso i comandi vocali si possono gestire i dispositivi intelligenti installati e compatibili, ricevere informazioni in merito alle notizie dell'ultima ora, ascoltare audiolibri, musica o chiedere informazioni sul più e il meno. Infatti il prodotto è compatibile con i maggiori servizi di streaming multimediale in circolazione. Nel caso in cui si voglia godere di una riproduzione più corposa, poi, è possibile connettere un altoparlante esterno sia sfruttando la connessione Bluetooth che utilizzando un cavo aux da 3,5 mm.

Flex vanta inoltre una porta USB posizionata nella sua parte inferiore che ti consente d'installare accessori in moduli in modo semplicissimo. Ad esempio si possono abbinare una luce notturna o un sensore di movimento. Infine Alexa si adatta alle tue esigenze imparando nuove abilità grazie all'installazione delle skill.

Echo Flex è acquistabile a soli €14,99 su Amazon grazie alle offerte esclusive del Prime Day. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore a casa. In più se vuoi acquistare anche una lampadina connessa, è possibile aggiungere all'acquisto una TP-link per soli €5.