Prime Day: alimentatore MSI 80+ Gold in sconto

In un periodo in cui assemblare un nuovo PC sembra quasi un ricordo, il Prime Day di Amazon offre qualcosa di interessante anche per i builder. Stiamo parlando dell’alimentatore MSI MPG A650GF, un prodotto di altissima qualità offerto ad un prezzo decisamente conveniente.

Alimentatore MSI MPG A650GF: caratteristiche tecniche

La proposta di MSI è un alimentatore completamente modulare piuttosto compatto, ma estremamente efficiente. Presenta, infatti, la certificazione 80+ Gold che garantisce una dispersione non superiore all’11%. Il design modulare permette una perfetta gestione dei cavi, grazie anche all’ottima impostazione grafica adottata da MSI che fornisce le giuste indicazioni anche per i neofiti dell’assemblaggio. I condensatori utilizzati dalla società taiwanese sono di costruzione completamente giapponese, per la massima stabilità. Si tratta quindi di una soluzione di fascia medio-alta indirizzata a chi cerca le performance, oltre che un semplice veicolo per l’alimentazione dell’hardware.

A riprova della qualità e affidabilità offerta dai propri alimentatori, MSI offre ben 10 anni di garanzia sul corretto funzionamento anche per sessioni prolungate. Da non sottovalutare infatti l’ottimo sistema di dissipazione. La ventola, seppur non delle più silenziose, rimane quasi inudibile e garantisce un raffreddamento costante. Buona anche la dotazione di cavi piatti, sufficiente anche per le build più complesse. La variante da 650W è ideale per le build di fascia medio/alta non troppo energivore. Tuttavia, se siete amanti dell’estremo e siete in procinto di assemblare un PC enthusiast, vi suggeriamo la variante da 850W, anch’essa in offerta, in grado di alimentare processori e VGA top di gamma senza esitazioni.

L’MSI MPG A650F è attualmente disponibile su Amazon per gli utenti Prime a soli 89,99 euro con uno sconto di ben 39 euro sul prezzo di listino.