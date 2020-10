Liberare la scrivania dall’ingombro dei cavi senza rinunciare alla qualità dell’impianto audio si può: ne è un esempio Logitech Z337, il sistema 2.1 wireless proposto oggi in sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2020 al prezzo di 46,99 euro.

Logitech Z337: altoparlanti 2.1 wireless in sconto al Prime Day

La comunicazione avviene tramite Bluetooth. Si arriva a una potenza di 80 W con subwoofer frontale per una riproduzione perfetta dei bassi. Oltre che al computer desktop può essere collegato anche a laptop, tablet, smartphone, lettori multimediali di ogni tipo, console videoludiche ecc. La regolazione del volume si esegue tramite un controller dallo stile minimalista con uscita per cuffie o auricolari.

Volendo è possibile sfruttare Logitech Z337 anche come impianto cablato, collegando le fonti audio agli ingressi da 3,5 mm o RCA. Ricordiamo che il 43% di sconto sul prezzo di listino è valido per oggi in occasione del Prime Day 2020 di Amazon riservato a chi dispone di un abbonamento Prime, con spedizione gratuita e immediata.