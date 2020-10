Kindle Paperwhite, sotto i 100€ per il Prime Day

In occasione del Prime Day, oltre ai molti sconti sulla gamma Echo giunti con 12 ore di anticipo rispetto alle altre offerte, Amazon ha regalato un importante sconto del 23% al proprio reader di punta, ossia il Kindle Paperwhite. La versione Wifi da 8GB (spazio assolutamente sufficiente per ogni esigenza) con offerte speciali, infatti, scende da oggi e fino al 14 ottobre a quota 99,99 euro, abbandonando i 129,99 euro di partenza.

Kindle Paperwhite, solo 99,99 euro

Kindle Paperwhite si è imposto come una sorta di standard per la gamma Kindle: racchiude in sé il meglio della famiglia Kindle, ha uno schermo estremamente luminoso per la lettura sotto il sole e adeguatamente contrastato per la lettura notturna, è leggero ed ergonomico ed il prezzo lo rende anche ben più accessibile. I numeri testimoniano quanto la promessa di Jeff Bezos sia stata mantenuta: in origine presentò i Kindle spiegando che stavano ai libri come gli iPod stavano alla musica. Così è stato e attorno ai reader Amazon si è sviluppato un nuovo modo di leggere e di pensare il libro.