L’Amazon Prime Day 2020 è previsto per i giorni 13 e 14 ottobre, ma la verità è che è già iniziato. Le prime offerte sono infatti ufficiali a partire dalle ore 12 di oggi, 12 ottobre, su una vasta gamma di dispositivi made in Amazon. Grandi protagonisti sono gli Amazon Echo di terza generazione, che occupano il centro della scena in questo aperitivo di Prime Day con sconti eccezionali destinati inevitabilmente a raccogliere grande interesse. Ognuna di queste offerte, infatti, rappresenta la migliore delle opportunità per poter accedere al mondo di Alexa.

Amazon Echo, occasionissima Prime Day

Ecco tutti gli sconti disponibili: si consiglia di mettere subito in carrello l’Echo desiderato, così da poterne approfittare allo scoccare delle ore 12. Il rischio è infatti che le scorte vadano a terminare con il passare delle ore e che non tutti i device possano dunque essere fatti propri in questa breve parentesi di offerte.

Disponibili, inoltre, specifici bundle per poter far propria una lampadina smart da poter controllare con l’interazione vocale:

Echo Dot + Amazon Smart Plug: 29,99 euro (sconto di 54,99 euro)

Echo Dot + LIFX White 24,99 euro (sconto di 50,99 euro)

Echo Dot + Philips Hue Color 39,99 euro (sconto di 79,99 euro)

Le cifre parlano da sé: sconto extra per una opportunità speciale, che testimonia quanto particolare sarà questo Prime Day rispetto ai precedenti. Inevitabilmente, infatti, sconti simili già strizzano l’occhio alla prossima tornata natalizia, mettendo a disposizione piccole grandi idee da mettere subito in carrello e risparmiare tempo (e denaro) in vista dei regali di Natale per sé, per la famiglia o per gli amici.

Amazon Prime: il primo mese è gratis

Attenzione: per poter accedere a queste offerte occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Sfruttando il mese di prova gratuita, l’abbonamento è gratis e ci sono 30 giorni di tempo per capire se continuare con il servizio o se dare disdetta prima del pagamento.