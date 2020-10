Prime Day: e se fosse un assaggio di Black Friday?

Attenzione al Prime Day 2020 perché potrebbe essere un evento molto importante per la stagione che sta per arrivare. Potrebbe esserlo in virtù di un inverno pieno di insidie, nel quale la logistica rischia nuovamente di essere messa sotto pressione da chiusure, distanziamenti, limitazioni ed una problematica corsa al regalo di Natale. Ecco perché il Prime Day potrebbe essere un’occasione più importante del solito: per quel che è stato e per quel che sarà.

Prime Day 2020, per quel che è stato

La stagione 2020 è stata magra di soddisfazioni per molti settori: smartphone, elettrodomestici, abbigliamento e arredamento hanno particolarmente sofferto il periodo e si trovano a fine anno con magazzini pieni di prodotti che rischiano di arrivare “vecchi” alla primavera. L’imperativo è svuotare i magazzini, insomma, a colpi di sconti e di offerte con cui rianimare anche gli entusiasmi per la stagione dello shopping di fine anno.

Il Prime Day potrebbe essere dunque una grande occasione per iniziare a recuperare il terreno perduto: chi ha bisogno di prodotti di particolare prestigio potrà trovare in questa occasione tutto quanto atteso durante i mesi dell’incertezza. Per i negozianti attivi su Amazon è questa un’occasione unica per salvare l’annata e ridare un senso a questo 2020: con ogni probabilità cercheranno tutti di approfittarne.

Prime Day 2020, per quel che sarà

Non approfittarne significherebbe affrontare la fine dell’anno con troppi scarti di magazzino, con una difficile scommessa finale sul Black Friday e con l’eventuale rammarico di non aver approfittato di un mercato ancora relativamente normale: non è chiaro come e se magazzini e logistica riusciranno ad operare in pieno novembre o a inizio dicembre, dunque non è chiaro se l’e-commerce potrà essere la panacea per tutti i mali dello shopping.

Ecco perché sia per negozianti che per acquirenti l’accordo tacito potrebbe essere quello di anticipare, di strizzare l’occhiolino alla curiosità, di stringersi virtualmente la mano su piccoli tagli di prezzo tali da rendere interessante un investimento immediato e magari qualche regalo di Natale anticipato. Che non si sa mai.

Il Prime Day 2020, insomma, può avere molti significati. Non era così gli anni precedenti, quando si rivelava una mera festa aziendale attorno al brand Amazon ed a tutti coloro i quali ne sfruttano i servizi di spedizione “Prime” durante l’anno. Quella che era una celebrazione per una community di acquirenti, quest’anno può tranquillamente allargarsi ad un pre-Black Friday nel quale curiosare in cerca di occasioni, di idee, di opportunità di risparmio.

Riferimenti utili

Rispetto al Black Friday ci sarà probabilmente un’offerta minore in termini quantitativi, ma con sconti sicuramente molto appetibili e su prodotti anche di un certo prestigio. Ci saranno 48 ore per esplorare il catalogo in tempo reale, dunque la cosa migliore è appuntarsi fin da subito i riferimenti che Punto Informatico, in collaborazione con Telefonino.net, mette a disposizione. Le nostre redazioni, infatti, vaglieranno le offerte in cerca delle migliori occasioni, mettendo da parte sconti-non-sconti per dare spazio alle vere offerte del momento:

Aggiornamenti continui per 48 ore, al servizio di quanti con pochi click tenteranno di risolvere qualche problema per sé mettendo in tasca il risparmio garantito dagli sconti del momento. Le danze si aprono alle ore 0.00 di martedì 13 ottobre e termineranno alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre. Meglio restare aggiornati, quindi, perché le offerte lampo di breve scadenza si susseguiranno con estrema rapidità: “stay tuned” non è solo un invito, ma un vero e proprio moto a procedere per assicurarsi di arrivare prima di altri sulla giusta occasione.