PS5+FFXVI: il bundle a -70€ per il Prime Day

Il Prime Day su Amazon strizza l’occhio agli amanti del gaming con il bundle che include la PS5 e il gioco Final Fantasy XVI di Square Enix, proposto con uno sconto di 70 euro rispetto al listino. Si tratta di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire per allungare le mani sulla console next-gen per eccellenza e su uno dei migliori titoli del momento.

Prime Day: PS5 Standard con Final Fantasy XVI in sconto

Si tratta della Standard Edition della piattaforma, quella dotata di lettore per i dischi, la più ricercata. È ovviamente incluso anche il controller wireless DualSense ufficiale, progettato da Sony per un’esperienza immersiva. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, il bundle con PlayStation 5 e FFXVI è in vendita al prezzo finale di 549 euro invece di 619 euro come da listino. In altre parole, è la spesa solitamente richiesta per la versione liscia della console, di fatto il gioco è in regalo. La disponibilità è immediata con spedizione gratis a domicilio entro domani.

Come anticipato in apertura, è una delle offerte del Prime Day, l’evento riservato in esclusiva agli abbonati Prime organizzato da Amazon per le giornate di oggi e domani (martedì 11 e mercoledì 12 luglio). Chi ancora non lo ha fatto, può iniziare subito il mese di prova e godere senza spese di tutti i benefici della sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.