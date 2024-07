Prime Day: la classifica dei PIÙ VENDUTI su Amazon

È ormai quasi giunto al termine il primo giorno dell’evento Prime Day 2024, l’appuntamento estivo riservato ai clienti Prime e organizzato da Amazon e dedicato allo shopping online. Sono migliaia gli sconti proposti dall’e-commerce, in tutte le categorie. Qui ci concentriamo sui prodotti più venduti, con una classifica che prende in considerazione gli ordini effettuati attraverso uno dei siti del network di Blazemedia, di cui fa parte Punto Informatico.

Ecco i prodotti più venduti al Prime Day

C’è tanta tecnologia, ma non solo. Non mancano gli articoli per la casa e l’immancabile caffè che accompagna le nostre giornate. Spazio anche alla domotica: il livello di attenzione verso le soluzioni per la smart home è in costante aumento.

A dominare gli acquisti sono le Fire TV Stick di Amazon, in particolare il modello standard, oggi proposto con uno sconto del 40%. Ha in dotazione il telecomando con Alexa ed è in grado di trasformare qualsiasi monitor o televisore in una Smart TV pronta per lo streaming.

Segue il rasoio elettrico dalle funzionalità 2-in-1: Philips OneBlade Original Hybrid è il più venduto della categoria, anche e soprattutto grazie all’offerta a -41%.

Come già scritto, il caffè non può mancare: ecco dunque le capsule Borbone per le macchine Nespresso. Stanno letteralmente andando a ruba.

Tra gli articoli per la casa, spiccano l’ammorbidente Lenor (sconto 51%), la carta cucina Regina di Cuori (in promozione), i piumini catturapolvere Swiffer Duster (offerta a -50%) e il detersivo liquido Dash Power per la lavatrice (oggi a -43%).

Abbiamo citato la categoria della domotica: qui domina Shelly 1 Mini Gen3, in sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato.

Altri articoli acquistati parecchio sono lo zaino KONO con misure adatte ai voli Ryanair (in offerta, beato chi è in partenza per le vacanze), la videocamera di sorveglianza Tapo C200 di TP-Link (in promozione a -45%), il modello Blink Outdoor per gli ambienti esterni (addirittura a -65%), il localizzatore GPS per auto, moto e cani (in doppio sconto con il coupon) e gli auricolari Apple AirPods di terza generazione (a prezzo stracciato).

La classifica Top 10 dei più acquistati

Ricapitolando, ecco la Top 10 degli articolo che hanno dominato questa giornata di offerte.

Ricordiamo che il Prime Day si concluderà domani, mercoledì 17 luglio e che, per partecipare, è necessario un abbonamento Prime. Se non ne sei ancora in possesso, niente paura: lo puoi attivare subito senza alcuna spesa, sfruttando la prova gratuita di 30 giorni.