Prime Day: digitalizzatore di appunti Wacom a -50€

Compatibile con smartphone e tablet Android o iOS e con i computer Windows, il Wacom CDS-810S Bamboo Slate è un digitalizzatore di appunti molto utile per lo studio e il lavoro. In questo momento si trova in forte sconto su Amazon in occasione di questo Prime Day (evento Offerte Esclusive Prime).

Wacom CDS-810S Bamboo Slate digitalizza gli appunti

Il suo formato A4 lo rende portatile e comodo da utilizzare, così come la parte posteriore con finitura in tessuto. Funziona semplicemente scrivendo o disegnando sul blocco note in carta e poi trasmettendo il tutto su file con una sola pressione del pulsante presente sul dispositivo. Inclusa la penna con inchiostro nero. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il digitalizzatore di appunti Wacom CDS-810S Bamboo Slate al prezzo di 99,99 euro con uno sconto da ben 50 euro grazie all’evento Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Ricordiamo che le Offerte Esclusive Prime sono a disposizione solo per gli abbonati Prime. Ricordiamo che è possibile attivare la sottoscrizione senza alcuna spesa, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita, ottenendo così anche un mese di streaming a costo zero da Prime Video per l’intero catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi.

