Prime Day: Google Pixel Tablet è sceso al MINIMO STORICO

L’edizione 2025 del Prime Day su Amazon parte col botto: il super sconto sulla versione da 256 GB di Google Pixel Tablet lo porta al suo prezzo minimo storico. Non è mai stato così conveniente. Pensato per l’intrattenimento di tutta la famiglia, può trasformarsi anche in un valido alleato per la navigazione e persino per la produttività.

Google Pixel Tablet, l’offerta del Prime Day

È il primo tablet Android con chip Tensor G2, progettato per sfruttare l’intelligenza artificiale di bigG e offrire streaming fluido, videochiamate in HD e funzionalità avanzate. Ha in dotazione un display da 11 pollici con colori vivaci e luminosità adattiva, ideale per guardare contenuti, modificare foto e giocare. La batteria ha un’autonomia che arriva fino a 12 ore con una sola ricarica. Supporta inoltre l’uso di tastiera e penna per scrivere e disegnare a mano libera e include funzioni smart come Quick Share, la trasmissione da smartphone e il controllo della smart home. Scopri di più nella descrizione completa.

Scegli la colorazione che preferisci tra Grigio verde e Grigio creta, la spesa finale non cambia: grazie allo sconto del 36% sul listino ufficiale, Google Pixel Tablet da 256 GB può essere tuo al prezzo minimo storico di 399 euro (invece di 619 euro). È tutto automatico, non devi attivare coupon o inserire codici promozionali. Il voto medio ottenuto dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è pari a 4,4 stelle su 5.

Con l’8 luglio parte ufficialmente il Prime Day 2025, che durerà fino a venerdì. Le prime occasioni sono già online. Basta attivare la prova gratuita di Prime per iniziare a risparmiare.