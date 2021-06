Prime Day: gruppo continuità a MENO DI METÀ PREZZO

Chi si trova quotidianamente impegnato con dati e documenti sa bene quanto perderli improvvisamente a causa di un blackout, o di un malfunzionamento dovuto a una sovratensione, possa essere un disastro. La soluzione è semplice, a portata di mano e in occasione del Prime Day 2021 anche economica: un gruppo di continuità. Il modello Tecnoware UPS Era Plus 1500 è proposto con il 53% di sconto sul prezzo di listino.

Tecnoware UPS Era Plus 1500

L'unità è caratterizzata da una potenza di 1.500 W e di una carica sufficiente ad alimentare un PC per 20 minuti o un router per 80 minuti. Sul retro trovano posto due uscite Schuko. Ogni aspetto può essere configurato attraverso un software di gestione dedicato. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare Tecnoware UPS Era Plus 1500 al prezzo di soli 85,49 euro invece di 182,27 euro come da listino. È solo una delle tante offerte disponibili oggi su Amazon in occasione del Prime Day: rimanete sintonizzati su queste pagine per restare aggiornati sulle migliori.