Prime Day: HDD WD 4 TB a -48%, un PREZZACCIO

Abbiamo a che fare con volumi sempre più grandi di documenti, fotografie, video e file di ogni tipo. Dove salvarli? Sul cloud è un'opzione, ma mantenerne una copia in locale garantisce la sicurezza di potervi accedere in qualsiasi momento, anche senza una connessione Internet. Un hard disk esterno è la soluzione ideale per i backup. Oggi, in occasione del Prime Day 2021, su Amazon è possibile acquistare l'unità Western Digital Elements da 4 TB approfittando del 48% di sconto sul prezzo di listino

Western Digital: il disco Elements da 4 TB in super sconto

La connessione avviene tramite cavo USB 3.0 (retrocompatibile con le versioni precedenti) così da garantire una velocità elevata nel trasferimento, durante le fasi di lettura e scrittura. Il design è inoltre votato alla portabilità, studiato per resistere a urti e sollecitazioni. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Senza dubbio un affare, al prezzo di soli 68,90 euro invece di 132,99 euro come da listino in occasione del Prime Day: basti pensare che con questa spesa solitamente si acquista un disco da 1 o 2 TB.

Aggiornamento: l'offerta è stata modificata, ora l'unità si trova a 88,45 euro (-33%).