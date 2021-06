Prime Day: i migliori Mini PC da acquistare

Il Prime Day è ormai nel vivo delle offerte ed i prodotti in promozione sono davvero tantissimi. In questo articolo, però, ci concentreremo sui Mini PC più interessanti proposti da Amazon per questi due giorni di sconti folli. Vi riportiamo 5 dei modelli, a nostro avviso, più interessanti per ogni fascia di prezzo per andare in contro praticamente ad ogni esigenza.

BMax B1

Il B1 di BMax è sicuramente uno dei Mini PC più economici del mercato, ideale per chi desidera un buon prodotto investendo il meno possibile. Naturalmente si tratta di un computer senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma ottimo per le piccole attività quotidiane. Che si tratti di elaborare documenti con Office, navigare in internet o godere dei contenuti multimediali, il B1 gestisce tutto con una discreta velocità e fluidità. Ottima la possibilità di aggiungere un SSD M.2 2280. Oggi in offerta su Amazon a meno di 100 euro con uno sconto di ben 50 euro.

ACEPC GK3

Il GK3 di ACEPC è un Mini PC indirizzato a chi cerca un prodotto economico, ma non eccessivamente limitato. Offre un ottimo rapporto qualità/prezzo e seppur pensato per le attività di base, ottiene prestazioni di tutto rispetto ottimizzando la produttività. Si tratta di un prodotto decisamente versatile, e dall’ottima dotazione di base grazie ad 8GB di memoria RAM e 256GB per l’archiviazione. È un computer che si rivolge a chi cerca qualcosa in più da un prodotto di base, magari in sostituzione ad una vera e propria postazione desktop grazie al supporto per 2 monitor. Per il Prime Day il GK3 è acquistabile su Amazon a soli 207,92 euro con uno sconto di oltre 60 euro sul prezzo di listino.

Minis Forum GK50

Con il GK50 di Minis Forum ci avventuriamo nella fascia media dei Mini PC, con prestazioni un po’ più consistenti. In questo caso il processore Pentium Silver svolge un ottimo lavoro, mentre il design fanless lo rende uno dei prodotti più silenziosi. Quattro porte USB tutte USB 3.0, doppia porta RJ45 Gigabit LAN, DisplayPort e HDMI lo rendono un computer decisamente interessante. Con 8GB LPDDR4 e un SSD da 256GB si tratta di un’ottima alternativa alle postazioni desktop da ufficio decisamente più ingombranti, con un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Per il Prime Day infatti è acquistabile su Amazon a soli 271,99 euro con uno sconto di ben 68 euro sul prezzo di listino.

Minis Forum X300

Con l’X300, sempre di Minis Forum, iniziamo ad entrare nella fascia alta del mercato. Si tratta infatti di un PC rivolto a chi vuole qualcosa dall’ingombro nettamente ridotto, ma con un compromesso minimo sul fronte prestazionale. Il PC infatti è equipaggiato con una versione custom di una APU desktop, l’AMD Ryzen 5 3400GE, in grado di offrire prestazioni simili al suo gemello venduto stand alone. Con 16GB di memoria RAM, un SSD NVMe da 512GB e Wi-Fi 6 rappresenta una soluzione senza compromessi, ideale per qualsiasi attività. Oggi il computer è disponibile in offerta su Amazon a soli 479,99 euro con uno sconto di ben 120 euro sul prezzo di listino.

Minis Forum UM700

Chiude la lista il Minis Forum UM700, un Mini PC di fascia alta per chi di compromessi proprio non ne vuol sentire parlare. Parliamo di un computer equipaggiato con AMD Ryzen 7 3750H, una CPU top di gamma di terza generazione. A questa si affiancano 16GB di memoria RAM, un SSD NVMe da 256GB e Wi-Fi 6. Supporta fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Massima versatilità ed espandibilità per uno dei PC che può candidarsi come sostituto di pari livello di una postazione desktop. Si tratta chiaramente di un PC ideale soprattutto per i professionisti, ma che non guasta a casa per chi vuole tanta potenza in pochissimo spazio. Grazie alle offerte del Prime Day su Amazon può essere acquistato a soli 541,17 euro con uno sconto di ben 118,81 euro sul prezzo di listino.